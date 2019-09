Belgique À la mer, en Wallonie, ou sans voiture à Bruxelles, on profite du dernier week-end d’été à l’extérieur.

Il va faire particulièrement doux et beau ce week-end. Autant en profiter avant d’entrer définitivement dans l’hiver. Et cela tombe bien. De nombreux événements à l’extérieur émaillent encore l’actualité.

En Wallonie

Ce sont les Fêtes de Wallonie à Nivelles. Le samedi, ce sera l’occasion de se balader dans la ville animée et de se rendre sur la grand-place pour le 41e festival des bières artisanales et des produits du terroir. Qui se terminera avec un concert d’Alec Mansion à 21 h et un feu d’artifice à 22 h 30.

Notre Dame à la Rose. À Lessines, non loin d’Ath, existe l’un des plus anciens hôpitaux d’Europe. Dans cet ensemble architectural somptueux, on peut redécouvrir tout un pan de notre histoire et de l’histoire de la médecine et de la pharmacie du XVe au XIXe siècles à travers une grande exposition de plus de 300 pièces. Et c’est tout simplement impressionnant de se balader dans les salles et les couloirs mais également de découvrir la chapelle baroque, le cloître, les jardins, la salle des malades, le couvent et le jardin des plantes médicinales.

À la mer

En plus de prendre l’air sur la digue et les plages, de nombreux événements se déroulent encore à la côte en ce début d’automne. Le Musée de l’abbaye des Dunes à Saint-Idesbald permet de se balader dans les vestiges d’une abbaye datant du XIIIe siècle tandis que le musée dans son expo "Construire pour l’éternité" offre une perspective intéressante sur le gigantesque projet d’édification de l’abbaye, les techniques de construction, les matériaux et les gens qui ont participé à sa réalisation.

À tester aussi l’expérience de réalité virtuelle. Mettez vos lunettes de réalité virtuelle et retournez en l’an 1490, lorsque l’abbaye était en pleine activité !

À Coxyde-Oostduinkerke, le 21 septembre, l’Oostduinkerke Kids offre de nombreuses animations et activités pour les enfants et cela jusqu’aux vacances d’automne.

Enfin, pour changer un peu ses habitudes, on peut se balader avec un habitant de la côte, un "Belgian Coast Greeter" local.

Ce.tte bénévole enthousiaste qui adore sa commune vous emmènera découvrir des lieux que vous ne connaissez pas forcément, vous racontera plein d’histoires et vous glissera bien entendu ses meilleures adresses.

À Bruxelles

Incontournable et concluant la semaine de la mobilité, la journée sans voiture s’empare de Bruxelles ce dimanche 22 septembre avec de multiples terrains de découverte.

Et comme tous les ans, il fera beau, ne reste plus qu’à choisir sa monture : à pied, en transports en commun, à vélo, à trottinette ou un mix de tout ça !