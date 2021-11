Connaissez-vous le point commun entre la rue de Forêt, à Trooz, la chaussée de Baclava, à Neufchâteau, la rue de France, à Nandrin, et la rue de la Chapelle à Philippeville ? Comme des centaines d’autres routes en Belgique, ces rues sont toutes limitées à 90 km/h et finissent par déboucher sur un virage dangereux sans qu’il n’y ait de modification préalable de la limitation de la vitesse. Un virage à ce point dangereux que tenter de le passer à la vitesse maximale autorisée relève du suicidaire si on ne s’appelle pas Thierry Neuville et qu’on ne circule pas à bord d’un bolide de rallye.

Selon l’opérateur de mobilité Coyote, près de 23 000 virages dangereux ont été détectés en Belgique, dont 13 000 rien qu’en Wallonie. "Ces virages ont été identifiés sur base d’un algorithme qui prend en compte des dizaines de paramètres ", confie Vincent Hébert, directeur général de Coyote Belgium.

Parmi ces paramètres, on retrouve forcément la courbure du virage, les distances de freinage mais également les décélérations inattendues d’automobilistes. "Sur base des données - totalement anonymisées de nos utilisateurs (NdlR : plus d’1,65 million en Belgique) -, nous avons pu repérer les endroits où les automobilistes ralentissaient fortement et de manière permanente pour rouler très en dessous de la vitesse maximale autorisée."

Grâce à ces coups de freins impromptus, Coyote a déterminé les virages dangereux. Et alerte désormais depuis juin 2020 ses utilisateurs - du moins ceux équipés des boîtiers les plus récents ou de l’application smartphone - à l’approche des virages concernés, en leur précisant la vitesse recommandée pour franchir ledit virage. Lors des tests, 86 % des automobilistes avaient redoublé d’attention ou ralenti à l’approche du virage. "Au fur et à mesure, la fonctionnalité sera de plus en plus performante puisque l’historique des données nous amènera par la suite à enrichir automatiquement notre algorithme et à livrer une alerte encore plus précise", précise Florian Servaux, responsable Data Lab Coyote.

(...)