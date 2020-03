Le 12 mars 1950, il y a juste 70 ans, les Belges se rendaient aux urnes dans des circonstances exceptionnelles et, pour tout dire, historiques. Pour cette fois, il ne s’agissait pas d’une élection. Plutôt d’un référendum qui ne pouvait pas dire son nom. Car, en soi, le référendum n’est, en Belgique, pas permis par la Constitution. Aussi, on va jouer avec les mots. Ce 12 mars 1950, on parlera de consultation populaire.

C’est le procès du Roi. Il s’agit de savoir si les Belges veulent ou non le retour de leur souverain, Léopold III. Depuis la fin de la guerre, il vit, avec sa famille, un exil suisse. La question divise profondément le pays.

Une pièce en deux actes majeurs. D’abord, l’attitude du Roi au tout début de la guerre. Lors de l’invasion allemande du 10 mai 1940, Léopold III rêvait de s’imposer comme le digne successeur de son père, Albert Ier. Lequel, en 1914, avait été célébré, dans toute l’Europe, comme un héros véritable.