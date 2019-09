Ce jeudi 12 septembre, il y avait exactement 75 ans que Bruges avait été libérée de l’occupation allemande par les troupes alliées à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Entre les mois de septembre 1944 et de février 1945, la Belgique s’est peu à peu défaite du joug germanique grâce à l’aide des troupes britanniques, notamment. En ce début du mois de septembre, plusieurs cérémonies royales ont eu lieu dans différentes villes du pays à l’occasion des commémorations de la libération de la Belgique.

D’abord à Bruges

Le samedi 7 septembre, le prince Andrew, duc d’York, était l’invité privilégié du prince Laurent pour célébrer ce jour où, à force de négociations, le major général Harry Wickwire Foster était parvenu à forcer les occupants à se retirer. Comme chaque année, la libération de Bruges a été commémorée vendredi soir avec un concert dans l’église de l’abbaye Sint-Andries à Zevenkerken. Samedi matin, une gerbe de fleurs a été déposée sur la pierre commémorative du roi anglais Charles II. Ensuite, une parade organisée sur la place du marché a vu défiler les Grenadier Guards.

Ensuite à Anvers

Le lendemain, dimanche 8 septembre, c’est cette fois notre Roi qui a célébré la libération de notre pays en se rendant à Anvers, accompagné de sa femme, la reine Mathilde. Le couple royal a assisté à une cérémonie officielle dans le Parc de la Ville en compagnie de Bart De Wever et du collège des bourgmestre et échevins, du ministre sortant Wouter Beke, de la gouverneure de la province d’Anvers Cathy Berx et de l’un descendant de l’ancien Premier ministre britannique Winston Churchill. Ils ont ensuite déposé une couronne de fleurs et sont allés à la rencontre de vétérans qui leur ont fait part de leurs souvenirs.