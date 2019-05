Les chiens et les chats ne seront bientôt plus les seuls animaux de compagnie à pouvoir bénéficier d’une assurance santé en Belgique. La compagnie française Santévet, déjà active depuis deux ans chez nous via AXA et Tom&Co, envisage en effet d’étendre son offre aux nouveaux animaux de compagnie (NAC).

Les propriétaires de lapins, furets, perroquets, cobayes et autres chinchillas auront donc la possibilité de couvrir également ces animaux, contre les "petits bobos, maladies ou accidents".

"Nous sommes occupés à y réfléchir. C’est possible", souligne à cet égard Valérie Cremona Knockaert, Responsable Développement international chez SantéVet, alors que la proposition existe déjà depuis 5 ans en France. Si tel est le cas, l’assurance NAC ne serait pas commercialisée en Belgique avant 2020, sans doute en fin d’année prochaine.