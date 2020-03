Depuis jeudi, la zone de police "Westkust" (Coxyde, La Panne et Nieuport) contrôle les accès en direction de la Côte.

Le but est ainsi d'éviter l'afflux de touristes qui veulent profiter du beau temps, sans penser à respecter les consignes élémentaires de sécurité et de bienveillance. Visiblement, la mesure porte ses fruits, selon le témoignage qu'on a pu recueillir auprès de Pierre, sympathique retraité de 69 ans, qui vit à Saint-Idesbald, une commune de Coxyde. "Cela m’a frappé de traverser la route royale et de ne rien voir; les cafés et les agences immobilières sont évidemment fermés", nous explique ce francophone parti vivre à la mer il y a quelques années. "Depuis la fin de la semaine passée, il n'y a plus grand-monde. Il y a bien des touristes, quand le temps s'y prêtait. Le week-end dernier, des gens se sont installés sur la plage, il y avait certainement deux à trois familles."

Les lieux pour se reposer ou pour profiter de la Côte ne sont pas légion. "Ici, il y a quand même beaucoup de vent, les loueurs de cuistax sont fermés. Il y a juste une sandwicherie ouverte. Je n'ai pas vu de policiers sur la digue mais il y a des contrôles de police à l'entrée de Coxyde. J'ai tout de même l'impression que les gens respectent les consignes. Il y a bien des gens qui rouspètent mais ça va encore. Le libraire reste ouvert; il s'est bien protégé et garde ses clients à distance. Au magasin d'alimentation local, il n'y a pas de marquage au sol mais les gens sont disciplinés. Dimanche, tout sera fermé évidemment."

Saint-Idesbald est une commune où beaucoup de personnes âgées résident à l'année. Pour leur bien-être, leurs familles ne peuvent plus venir et doivent se contenter de coups de téléphone, d'appels vidéos. C'est surtout difficile dans le cas de personnes isolées, comme Pierre. Mais ce dernier ne se laisse pas abattre et propose même son aide aux voisins. "C'est la commune la plus âgée de la Côté, je pense", souligne Pierre. "Mais il y a beaucoup d'entraide. J'ai par exemple été faire des courses au magasin bio ou un tour à la pharmacie pour des voisins. Tout le monde s’entraide, francophones comme néerlandophones. Les habitants, ici, n’ont pas peur. Ils respectent les consignes de sécurité."

Pierre a quand même dû changer son mode de vie et de déplacement. "Je garde mes distances. Je me promène moins et je profite beaucoup de ma liseuse, de la télévision et de l’écran de l'ordinateur. Les contacts entre promeneurs sont évités, par respect pour son vis-à-vis."