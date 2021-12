Le dernier Joker est crédible: "Un paumé de la société qui peut basculer." Pas les autres (Nicholson, Letger). Ni Hannibal Lecter…

Au cinéma, les psychopathes en font toujours des tonnes, ce qui les rend fascinants là où, en vrai, le détraqué dépourvu d’affect, même tueur en série, a des parures plutôt ordinaires.

Prenons le sadique Hannibal Lecter. Celui du Silence des agneaux. "Une des pires représentations des psychopathes", tranche le psychiatre médico-légal, Samüel Leistedt. L’expert judiciaire a sorti, en 2014, un article au retentissement international sur les psychopathes au cinéma ("Psychopathy and the Cinema : Fact or Fiction ?"). " I l est trop intelligent, trop cultivé, trop génial. Il est trop bon en tout. En cuisine, en musique, en psychiatrie… Tout lui réussit. C’est un petit rondouillard et il aurait la force de maîtriser des policiers et de s’évader ? En plus, il a des sentiments pour l’agent Starling, il se coupe même la main dans le deuxième volet pour la sauver, alors qu’un psychopathe n’éprouve rien pour personne."