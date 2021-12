Quel bilan au niveau des chiffres ?

8 902 133 : c'est le nombre de personnes qui ont été partiellement vaccinées en 365 jours sur notre territoire à l'heure d'écrire ces lignes. Les personnes considérées (pour l'instant) comme étant entièrement vaccinées avec deux doses sont au nombre de 8 791 098, soit 76,30% de la population belge (88% des personnes de plus de 18 ans). Alors que la campagne de "booster" bat son plein en cette fin d'année, celle-ci semble bien fonctionner par chez nous puisque 4 038 776 ont déjà reçu cette troisième dose, soit 44% de personnes de plus de 18 ans en Belgique.

Le nombre de doses administrées grimpe quant à lui à 21 308 425, soit une moyenne de 58.379 doses par jour pour 25 885 635 doses livrées dans notre pays.

Les femmes sont plus vaccinées que les hommes à l'heure actuelle. Elles sont au nombre de 4 496 750 à avoir reçu leurs deux doses alors que les hommes sont au nombre de 4 293 875. La Flandre (81%) a un pourcentage de couverture vaccinale plus important qu'en Wallonie (72%) et à Bruxelles (59%). Les Cantons de l'Est sont quant à eux à 67% de personnes totalement vaccinées.

La tranche d'âge la plus vaccinée et pourcentage est celle des 75-84 ans où l'on recense 93,66% de personnes qui ont reçu les deux doses. En ce qui concerne celle qui semble la plus réticente (mais qui a eu moins de temps pour faire le choix), c'est-à-dire les 25-34 ans, on se situe à 81,32% de personnes vaccinées.

Toutes les analyses chiffrées de l'administration du vaccin en Belgique sont à retrouver ici.