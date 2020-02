L.J. et T.VH

L.J. et T.VH

L.J. et T.VH

Si un patient a été transféré à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, la vie en quarantaine continue pour les huit autres personnes. “L’hôpital Saint-Pierre sert à soigner des gens malades. On a donc choisi en premier lieu l’hôpital militaire pour mettre en quarantaine ces personnes qui ne sont, pour le moment, pas atteintes du virus, mais qui nécessitent une observation. Ce site est protégé et permet de garantir leur vie privée, c’était donc la meilleure alternative”, justifie Steven Van Gucht, virologue et président du comité scientifique pour le coronavirus.