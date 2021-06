La Bloque collective rassemble 400 étudiants chaque année. Ce blocus encadré les aide à réussir leurs examens mais sert aussi à recruter de nouveaux membres.

Étudier ensemble pour favoriser la réussite de toutes et de tous", est le slogan de la bloque collective, un concept mis en place par Comac, l’organisation étudiante du PTB il y a déjà plus de quinze ans.

Le concept ? Aider les étudiants à réussir leurs examens grâce à la motivation qui découle de l’étude en groupe. "Se retrouver seul devant un ordinateur, ce n’est pas l’idéal. L’étude en groupe aide beaucoup les étudiants. Alors on loue des locaux, des chalets. Il faut compter 80 euros pour la semaine, nourriture et logement compris. Chaque année, 300 ou 400 étudiants participent. On est ouvert à tout le monde, le but est de rendre ces semaines le plus accessible possible. Il n’y a d’ailleurs pas besoin d’être membre de Comac pour participer", explique Merlin Léonard, conseiller communal PTB à la ville de Herstal et membre de Comac.