Jour après jour, les lits de l’unité de soins intensifs de l’hôpital UZ Brussel à Jette se vident de patients Covid. Pour le plus grand soulagement des soignants. Mais deux étages plus bas, ceux des unités Covid ne désemplissent pas. Au sein de cet hôpital bruxellois situé sur le campus de Jette de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), 75 patients COVID-19 sont soignés dont 8 aux soins intensifs.

"Vendredi, on a senti une forte hausse des hospitalisations avec 48 nouveaux patients, ça repart fort, dévoile Cynthia De Villé, infirmière en unité Covid et qui se consacre aux patients malades du Covid depuis deux ans, dont une seule journée sans aucun patient Covid depuis lors. C’est moins grave et il y a moins de patients lourdement atteints que lors des vagues précédentes mais il y a plus de patients pour des admissions classiques. Chez ces patients, on ne sait pas vraiment faire grand-chose, il n’y a pas de traitement. On donne de l’oxygène quand c’est nécessaire, ou des médicaments pour traiter la toux et la fièvre. On a des gens de 20, 30 ans, de tous les âges en fait. Et ce qui est frappant, c’est que quand ils sont vaccinés, on voit qu’ils sont moins malades."

(....)