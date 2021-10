Kamélia ne peut pas obtenir son certificat car elle a eu le Covid il y a plus de six mois.

Kamélia a contracté le Covid-19 au mois d’octobre 2020. Et jusqu’à ce jour, elle possède un taux d’anticorps très élevé, jusqu’à trois fois le seuil recommandé pour disposer d’un certificat d’immunité.

Problème, elle ne peut pas avoir accès au Covid Safe Ticket car son infection date de plus de six mois. En effet, le protocole stipule que pour pouvoir disposer de son pass, il faut soit avoir été vacciné, soit avoir été testé négatif ou avoir développé la maladie et une immunité suffisante lors des six derniers mois. "J’ai un taux de 280 sur ma prise de sang, sachant que pour être immunisé il faut au moins 31, j’ai donc le statut d’immunisation forte et je suis bien au-dessus de la norme, mais je ne peux pas avoir droit au CST car j’ai fait un Covid il y a un an", raconte la jeune femme âgée de 24 ans.