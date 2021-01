Faut-il s'inquiéter de cette mutation du virus au Royaume-Uni ? Le nouveau variant du Covid-19 détecté en décembre en Angleterre s'est répandu depuis dans plusieurs pays, dont la Belgique, où seulement quelques cas auraient été détectés pour le moment selon les autorités. Toutefois, selon de nombreux experts, ce chiffre serait sous-estimé, et même "largement sous-estimé", affirme le Dr Jean Ruelle, virologue à l'UCLouvain et membre de la plateforme fédérale de testing UCLouvain-Cliniques Saint-Luc, à nos confrères de La Libre.

Plus contagieux, mais pas forcément plus mortel, le variant "VUI – 202012/01" fait donc craindre une nouvelle année rythmée par une épidémie difficilement contrôlable, alors que l'arrivée des vaccins avait fait naître l'espoir de la fin de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Pour rappel, la dangerosité du nouveau variant réside principalement dans le fait qu'il est 50% à 70% plus contagieux que les autres souches, une circulation plus forte que les scientifiques tentent actuellement d'expliquer. Concrètement, neuf à dix de ces mutations se trouvent sur la protéine "spike-S", qui semble jouer un rôle majeur dans la capacité du virus à adhérer à la muqueuse de l'homme et donc aux récepteurs, ce qui expliquerait notamment sa capacité à se propager plus que la souche d'origine. Alors, cette mutation peut-elle avoir un impact sur l’efficacité du vaccin ?