Pour Paul Magnette, la faute revient aux nationalistes et à leur volonté de mettre en oeuvre leur programme institutionnel. Mais du côté du parti de Bart De Wever, le son de cloche est tout à fait différent. Selon Cieltje Van Achter, vice-présidente de la N-VA, le PS n'a jamais eu l'intention de s'allier à son parti.

Les socialistes envisageraient plutôt une coalition arc-en-ciel regroupant le PS, le Sp.a, le MR, l'Open Vld, le CD&V, Ecolo et Groen. "Que Monsieur Magnette le dise clairement, et qu'il prenne ses responsabilités", a lancé Cieltje Van Achter, la vice-présidente nationaliste sur les ondes de la Première.



Au cours des discussions, les socialistes auraient fait preuve de mauvaise volonté. " Ce que Magnette veut, c'est que la N-VA jette son programme à la poubelle", a déclaré la nationaliste flamande.

Une perspective inacceptable pour la N-VA qui explique avoir "tout mis sur la table" et ne pouvoir tolérer les "milliards de dépenses sociales" que réclame le PS.

Mais une alliance sans les nationalistes est-elle possible? Si la vice-présidente de la N-VA laisse entendre que son parti laisserait le choix à ses partenaires flamands de s'allier ou non au PS en la laissant sur le carreau, elle a toutefois estimé qu'il serait inimaginable à ses yeux qu'ils agissent de la sorte. "Je ne peux pas bien comprendre comment l’Open Vld ou le CD&V vont remettre en question toutes les réformes socio-économiques nécessaires et qui ont déjà été commencées", a-t-elle conclu à Matin Première.