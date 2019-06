Un incendie s'est déclaré lundi soir dans une entreprise qui produit du caoutchouc à Malines, en province d'Anvers.

Il n'y a aucune victime et le feu est désormais sous contrôle, mais les riverains doivent garder portes et fenêtres closes en raison du dégagement fumée, ont fait savoir les pompiers et la police locale. On ignore encore si la fumée contient des substances toxiques.

L'origine de cet incendie dans les locaux de la firme Varec doit encore être déterminé. Varec avait déjà été victime d'un incendie en 2017. Tout un entrepôt avait alors été détruit.