Brussels Airport n'a pas été épargné par les vents violents de la tempête Eunice. Une partie du toit du terminal A de l'aéroport de Zaventem se serait détachée en raison des violentes rafales.

"Il n’y a pas eu de victimes. Un périmètre de sécurité a été mis en place sur le tarmac et à l’intérieur du bâtiment. Une zone a été fermée aux passagers ainsi qu’au personnel", confirmait vendredi soir la porte-parole de Brussels Airport.

Vendredi soir, le trafic aérien a été interrompu en raison du danger encouru. "Les conditions météorologiques actuelles rendent les opérations dangereuses. Par conséquent, aucun vol n'est actuellement en partance", déclarait l'aéroport sur Twitter.

Certains passagers ont été bloqués pendant plusieurs heures avant de pouvoir débarquer. Des conditions "totalement inacceptables", selon l'un des passagers bloqué.

"Les passerelles d'embarquement ne peuvent pas être utilisées lors de fortes rafales car elles sont trop dangereuses. La capacité de manutention est entre les mains des manutentionnaires", justifiait la compagnie sur Twitter.

Des retards encore ce samedi matin

Et si la tempête Eunice a bel et bien quitté le pays, des retards persistent encore ce samedi matin. C'est en tout cas ce qu'assurent certains passagers, bloqués et retardés à l'aéroport.

"Incroyable ! Bloqué pendant plus de 45 minutes déjà à Brussels Airport car aucun bus n'est disponible pour nous emmener au terminal. La tempête Eunice est déjà terminée depuis hier mais est toujours utilisée comme excuse pour ce "retard". C'est indigne de l'aéroport de la capitale de l'Europe", estime un passager.

De son côté, l'aéroport assure que la situation est normalisée, même si des retards limités peuvent encore persister ce samedi. "Les dommages au toit sont en cours d’évaluation. Il y a encore un périmètre sur le tarmac qui signifie que certains gates et stands ne peuvent pas être utilisés", explique Ihsane Chioua Lekhli, la porte-parole de l'aéroport.