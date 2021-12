Ce mardi matin, des représentants des théâtres, des centres culturels, des cinémas, des salles de concerts et de spectacles ont rencontré le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), lors d’une réunion virtuelle qui a duré un peu plus de deux heures. Si le ministre n’a pas vocation à décider seul de la réouverture de la culture, le secteur ne décolère pas et ne compte pas s’en tenir aux dernières recommandations du Codeco.

Il espère en effet encore pouvoir pousser les responsables politiques à revenir sur l’obligation de fermeture décrétée lors du dernier comité de concertation. Pour rappel, ce dimanche, plusieurs milliers de personnes, 5.000 selon la police et 15.000 aux dires des organisateurs, ont rallié la capitale pour envoyer un signal clair au monde politique et soutenir le secteur de la culture. De plus, plusieurs lieux culturels ont décidé de rester ouverts malgré l'interdiction.

Une réunion qui n’a pas permis d’apaiser les esprits. “Ce qu’on peut déjà dire, c’est que c’est une grosse déception teintée de colère, on sent bien qu’il y a une rupture de confiance, déclare Philippe de Geneffe, président de la Fédération des employeurs des arts de la scène (FEAS).