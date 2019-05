Après une paire d'heures de paralysie totale de la circulation ferroviaire dans la capitale, qui a entrainé rapidement la pagaille sur le réseau bien au-delà de Bruxelles, l'ensemble des voies entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi a été rouverte à la circulation des trains peu avant 10h00 mardi matin, indique Infrabel.

L'incident survenu peu avant 06h30, sous la forme d'un incendie provenant de l'abri d'un SDF installé le long de la voie 12 de Bruxelles-Nord, aura certainement encore de lourdes répercussions sur le trafic durant toute la matinée au moins, prévient Infrabel.

Des retards importants, et des trains exceptionnellement encombrés, sont à prévoir.

Selon les équipes sur place du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, une personne sans domicile fixe serait à l'origine de l'incendie qui s'est déclaré vers 06h28 le long d'une voie à Bruxelles-Nord et a ensuite entraîné l'arrêt complet de la circulation entre Nord et Midi. Cette personne aurait voulu faire un petit feu, dans son abri installé le long des voies (le long de la voie 12, plus précisément), et les flammes se sont propagées à des câbles électriques puis aux boitiers. La personne n'était heureusement pas ou plus dans son abri quand celui-ci s'est embrasé.

Bellot regrette cet acte

Le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot a pris connaissance ce mardi matin de l’incendie qui touche une loge électrique en gare du Nord. "Il regrette cet acte qui apparaît comme un acte commis par un tiers et ayant des répercussions sur des milliers de voyageurs. 'Alors que tous nos efforts sont concentrés pour une amélioration de la ponctualité, par des mesures techniques et la mise en place du service garanti, je dénonce l’acte tout à fait irresponsable impactant un très grand nombre de voyageurs sur le réseau '. Le mois passé, les faits de tiers représentaient près de 40% des causes de retard.

Les équipes d’Infrabel sont sur le terrain et mettent tout en œuvre afin de restaurer au plus vite un travail normal. 'Le pic de trafic du matin est très perturbé, notre priorité est et reste une meilleure ponctualité pour les navetteurs. Je remercie les équipes d’Infrabel et de la SNCB qui mettent tout en œuvre pour restaurer le trafic au plus vite'.", précise un communiqué du cabinet du ministre.