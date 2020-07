Une bref incendie s'est déclaré samedi sur le site de l'entreprise de technologie des matériaux Umicore à Hoboken (Anvers), indiquent les pompiers anversois.

Le feu était limité et a été rapidement maîtrisé. Les habitants des environs ont toutefois été invités à garder portes et fenêtres fermées. L'entreprise n'était pas en mesure d'indiquer la cause des flammes. La société Umicore a fait parler d'elle dans la presse cette semaine, après qu'il est apparu que des quantités trop élevées de plomb ont été constatées dans le sang d'enfants vivant près de l'usine à Hoboken. Ces paramètres sont régulièrement vérifiés chez les habitants.

Un incendie survenu sur le site en mars dernier pourrait être l'un des facteurs à l'origine de ces concentrations trop élevées. Un autre feu s'était encore déclaré fin avril.

Umicore a proposé de dédommager des familles avec enfants qui souhaiteraient déménager.