Côté gouvernement, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères nous répond qu’il n’est pas envisagé d’envoyer des équipes B Fast sur place, tant que l’Australie n’en fait pas la demande. Du côté de la Première ministre, Sophie Wilmès, son porte-parole n’a pas réagi à nos sollicitations.

Contacté par nos soins, Axel Vande Veegaete, du consortium 12-12, qui permet de mobiliser plusieurs associations belges en cas d’urgence, dit être en stand-by à ce stade. "Nous sommes vigilants. En matière d’urgence humanitaire, on tient compte de plusieurs critères comme l’ampleur de la catastrophe, en termes de blessés, de personnes déplacées, etc. Mais aussi des besoins en matière de survie et des dégâts à moyen et long terme. Le critère de capacité des secours disponibles sur place entre également en ligne de compte. Ainsi que la capacité à en fournir rapidement ou non. Pour qu’on décide de s’activer, il faut aussi que l’Australie en fasse la demande", ajoute le porte-parole du consortium 12.12.