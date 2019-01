L’année 2019 sera marquée par de nombreux changements pour tous les indépendants. Tout d’abord, sur le plan familial, où un nouveau congé parental d’accueil sera mis en place. Lorsqu’un enfant ou ses parents connaissent des difficultés sur le plan social, psychologique et matériel, l’Aide à la jeunesse peut placer l’enfant dans une famille d’accueil.

Depuis le 1er janvier, le travailleur indépendant qui s’engage dans un tel projet d’accueil pourra bénéficier d’un congé de six semaines, comme c’est déjà le cas pour le salarié. Concrètement, l’indépendant qui cesse son activité pourra bénéficier d’une indemnité hebdomadaire de 484,92 € pendant une durée allant jusqu’à six semaines, quel que soit l’âge de l’enfant accueilli (jusqu’à 18 ans). Par ailleurs, les parents bénéficieront d’une semaine de bonus à prendre par l’un ou par l’autre. Ce bonus sera augmenté à cinq semaines d’ici 2027. " Il est important de poursuivre nos efforts vers une plus grande harmonisation des couvertures sociales entre travailleurs. Une fois le projet adopté par la Chambre, je veillerai, avec ma collègue Maggie De Block, ministre des Affaires sociales, à ce que les indépendants puissent bénéficier de ce nouveau régime ", précise le ministre des Indépendants Denis Ducarme (MR).

Le congé d’adoption sera renforcé. Il est porté à six semaines par parent, quel que soit l’âge de l’enfant (jusqu’à 18 ans). Autre nouveauté : dès 2019, les parents bénéficieront d’une semaine de congé en bonus à prendre par l’un ou par l’autre.

De plus, les allocations seront payées plus rapidement et de façon plus régulière en ce qui concerne le congé maternité. Une indépendante qui cesse son activité dans le cadre d’une grossesse peut attendre jusqu’à près de quatre mois avant de toucher ses allocations de maternité (indemnités pour douze semaines d’arrêt : 5 818,80 €). Afin de mettre un terme à cette situation, les mutuelles seront désormais contraintes d’effectuer un versement sur base mensuelle. En outre, le premier versement devra avoir lieu au plus tard un mois après le début du congé maternité.

Une meilleure protection contre la concurrence déloyale sera appliquée. En effet, dans les secteurs de la construction, du nettoyage et de la viande, où le risque de fraude et de concurrence déloyale est élevé, les indépendants étrangers détachés en Belgique ou travaillant temporairement chez nous seront contraints de faire une déclaration Limosa. " Cette déclaration permet d’identifier plus facilement les indépendants étrangers qui travaillent dans notre pays sans supporter le coût des charges sociales dans leur pays d’origine. "

Autre mesure phare, la dispense du dernier trimestre de cotisation sociale pour tous les indépendants. "Cette réforme met fin à une différence tout à fait absurde ! Il n’y a évidemment aucune raison qu’un indépendant qui arrête sa carrière à 68 ans ne bénéficie pas du même avantage que celui qui choisit de partir à la retraite à 65 ans."

Et pour finir, la procédure de dispense de cotisation est simplifiée, ce qui permettra aux indépendants en difficulté d’obtenir une réponse à leur demande en un mois contre six mois auparavant. La réforme prévoit aussi un droit de recours sur le fond.