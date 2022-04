BRUXELLES 14/04 (BELGA)

Bruxelles et la Flandre procèderont en date du 1er juillet à une indexation du prélèvement kilométrique, indique jeudi Viapass, organisme interrégional de contrôle et de coordination de la taxe kilométrique. La Wallonie a, elle, déjà procédé à l'indexation des tarifs le 1er janvier. Les nouveaux tarifs s'appliqueront à tous les poids lourds, belges ou étrangers, d'une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes ainsi qu'aux véhicules tracteurs de semi-remorques de catégorie N1 portant le code de carrosserie BC, précise Viapass. Aucune nouvelle zone de péage ne s'ajoute.

Le logiciel des OBU, ou unité embarquée, cet appareil installé dans les poids lourds pour enregistrer le nombre de kilomètres parcourus sur les routes à péage, sera automatiquement mis à jour.