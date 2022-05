Depuis les années 90, la population aviaire s'est fortement réduite en Belgique. Selon le WWF, les populations d'oiseaux sur notre territoire ont diminué de 30 % en trente ans. Le réchauffement climatique, qui entraîne la disparition progressive de l'alimenttion (insectes,...) des oiseaux y a largement contribué. Tout comme la disparition proressive de leur habitat.

Pour apporter sa pierre à l'édifice, si pas d'une restauration, au moins d'un maintien de la population d'oiseaux en Belgique, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge Infrabel dédicace une partie de son infrastructure à l'installation de ichoirs destinés à accueillir diverse espèces.

Lundi matin, des abris pour cincles plongeurs viennent d'être fixés sous l'ouvrage d'art qui surplombe la Lhomme, une rivière coulant à Poix-Saint-Hubert (Province de Luxembourg). "Les travaux de rénovation des bâtiments, immeubles ou ouvrages d’art entrainent souvent la disparition des cavités dans lesquelles nichent certains oiseaux, détaille Infrabel. A Poix, une dizaine de nichoirs destinés à accueillir les cincles plongeurs ont été installé.

Ces oiseaux, qui vivent à proximité de rivières au fond caillouteux et peu profond, sont d’excellents bio-indicateurs. Cela signifie que leur présence est révélatrice d’un cours d’eau sain et riche en organismes vivants. Des abris destinés à accueillir des oiseaux et/ou mammifères ont été intégrés à d’autres bâtiments et ouvrages d’art. Citons par exemple les nichoirs pour martinets noirs dans le nouveau pont de la gare de Waterloo, les nids pour hirondelles à Namur ou encore les gîtes pour chauves-souris à Watermael-Boitsfort."

Présent ce lundi à Poix, le ministre de la mobilité, Georges Gilkinet, a indiqué "qu'Infrabel et le WWF collaborent pour le bien-être des oiseaux, qui trouvent à proximité de notre réseau ferroviaire le milieu de vie idéal. Je souhaite que cette première collaboration avec le WWF puisse se répéter à l'avenir. Acteurs publics ou privés, chacun d’entre nous porte une responsabilité envers notre environnement et les générations futures. Protéger notre biodiversité, c’est comme développer le train, c’est préparer demain."

© Infrabel

CEO de WWF Belgique, Antoine Lebrun s'est félicité de l'initiative. « Chaque action compte pour réduire notre impact sur la nature et pour préserver la biodiversité. Protéger une espèce signifie avant tout protéger ou restaurer son habitat. Cela permet aux écosystèmes de rester diversifiés et de ce fait, d’être plus résilients. Pour cela, il est important d’unir nos forces, et d’impliquer toutes les parties de la société. Le WWF-Belgique encourage vivement des acteurs majeurs tels qu’Infrabel à inclure pleinement la protection de la nature dans leurs futurs projets."

Le nouveau pont de Poix-Saint-Hubert s’inscrit dans le cadre du vaste chantier de modernisation de l’axe Bruxelles-Luxembourg (175km), dont l’objectif est d’augmenter la vitesse de référence des trains en la portant jusqu’à 160km/h par endroit et de réduire le temps de parcours d’une vingtaine de minutes. Un chantier impliquant des travaux lourds : renouvellement des voies, de la signalisation, de pas moins de 80 ouvrages d’art et de 3 gares, suppression de 32 passages à niveau, rectification et stabilisation de parois rocheuses et réélectrification complète.

© Infrabel

Depuis 2020, des travaux de génie civil sont en cours entre Grupont et Hatrival (12km). Ils consistent notamment en la reconstruction et au renforcement de 9 ponts ainsi qu’à la rectification et à la sécurisation de 9 tronçons de parois rocheuses pour un total de 170.000m3 de roches à raboter. La moitié du volume est concassé et disposé dans les chemins forestiers de la grande forêt de Saint Hubert. L’autre moitié est utilisée en remblais pour stabiliser durablement les talus. "Cette économie circulaire permet un gain économique de plusieurs centaines de milliers d’euros et un gain écologique puisque ce sont 4.000 camions de moins sur les routes."

Le chantier est à mi-parcours et doit se terminer en 2025.