Un peu plus d’un mois après les terribles inondations qui ont touché une partie de la Wallonie, il reste beaucoup à faire pour aider les sinistrés. Bpost aussi a accusé le coup avec des dégâts dans ses bureaux et des tournées impactées. La situation rentre dans l’ordre pour les 15 bureaux touchés, avec des solutions provisoires pour les citoyens. "Nous avons mis tout en œuvre, d’abord pour prêter assistance aux habitants et collègues touchés par cette catastrophe, mais aussi pour dresser un état des lieux des bureaux et mettre sur place un plan d’action pour chacun des bureaux sinistrés", avance Laura Cerrada Crespo, porte-parole de bpost.

Évidemment, certains bureaux ont été lourdement touchés et ne pourront pas rouvrir tout de suite. À Theux, un conteneur est installé devant le bureau de poste. " Des installations techniques sont en cours pour rendre le lieu opérationnel. Son ouverture est prévue le 23 août. Il contiendra la même capacité de guichets que le bureau initial."