Inondations: gare aux sauvetages d'animaux, tous ne sont pas forcément perdus! Maïli Bernaerts

Partant d’une bonne intention, des personnes sensibles à la cause animale considèrent parfois à tort que des animaux sont errants. Chien aperçu à Angleur. Je n’ai malheureusement pas pu l’attraper" , "Cinq chiens et une oie à récupérer à Oisy"… Depuis jeudi passé, les annonces d’animaux trouvés, morts ou vivants, se multiplient dans les groupes d’entraide qui ont fleuri sur les réseaux sociaux suite aux inondations qui ont frappé le pays. De nombreux citoyens n’ont en effet pas tardé à se mobiliser pour aider les propriétaires sinistrés à retrouver leurs animaux.