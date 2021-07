Vendredi dernier, la Loterie Nationale débloquait un million d’euros en faveur de la Croix-Rouge de Belgique pour lui permettre de mener à bien ses actions d’urgence aux victimes. Hier, Jannie Haek, le CEO de la Loterie, nous a rappelé que ce genre de mesure fait partie de l’ADN de la société de jeux. "De plus, la Croix-Rouge est un partenaire historique ; dans ce genre de crise, le nerf de la guerre reste l’argent qui doit être mobilisé le plus vite possible, ce que la Loterie peut faire. Par contre, que notre société devienne un acteur dans les mesures structurelles à apporter à cette catastrophe, je ne le crois pas. Il faut rester modeste. L’ampleur du drame et les besoins financiers sont tels que cela relève désormais de la responsabilité des gouvernements."

(...)