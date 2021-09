Il y eut 41 morts. 200 communes touchées. Des milliards d’euros de dégâts. Les inondations des 14, 15 et 16 juillet constituent l’une des catastrophes du siècle en Wallonie. La commission d’enquête se réunit ce vendredi au Parlement de Wallonie. Un représentant de l’Efas (European Flood Awareness System) sera entendu ce vendredi, de même que David Dehenauw, chef du service cientifique Prévisions du temps à l’IRM et Philippe Dierickx, directeur de la gestion hydrologique au sein du Service public de Wallonie (SPW). "Ma première question aux autorités du Service public de Wallonie sera : est-ce que vous avez ouvert le système Efas qui prédisait une catastrophe bicentenaire sur la vallée de la Vesdre et de l’Ourthe ? Et si oui, qu’avez-vous fait de ces informations ?" nous indique François Desquesnes, chef de groupe CDH au Parlement de Wallonie. "Quand on voit les données qu’on a pu y trouver, la seule conclusion que je peux tirer est qu’ils ne semblent pas avoir été très attentifs au canal Efas."

En effet, depuis 2014, le SPW Mobilité et Infrastructures est partenaire d’Efas, le système européen d’alerte sur des orages ou des inondations, basé notamment sur des données satellitaires. Dans les conventions qui le lie à ses partenaires, il est stipulé que l’Efas "fournit des prévisions d’inondations et des produits de surveillance complémentaires pour soutenir les mesures préparatoires avant que des inondations ne surviennent."

(...)