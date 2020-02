Ça y est, les inscriptions en première secondaire sont lancées! Si vous devez inscrire votre enfant en secondaire pour la première fois, voici le mode d'emploi

Période d’inscription

La période d’inscription s’étale du 10 février au 6 mars inclus. Durant cette période, chaque parent devra déposer le formulaire unique d’inscription, dans l’école secondaire de son 1er choix. Le formulaire comporte deux parties : un premier volet qui reprend les informations sur l’élève et la personne responsable de l’élève, et un second volet qui sera utilisé dans le cas où l’enfant n’obtiendrait pas de place dans l’école de son premier choix.

Si vous savez que l’école de votre choix risque d’être complète, vous avez tout intérêt à ne pas dépasser le délai du 6 mars pour remettre votre formulaire.

Comment se passe l’attribution des places?

Si l’école de votre premier choix ne reçoit pas plus de demandes qu’elle ne compte de places, vous recevrez rapidement une confirmation que votre enfant est bien inscrit dans l’établissement en question.

Pour les écoles qui auront reçu des demandes d’inscriptions en surnombre par rapport aux places disponibles, durant la période d’inscriptions, la CIRI va procéder de la manière suivante : en premier lieu, 20,4% des places disponibles seront attribuées aux élèves issus d’écoles à indice socio-économique faible.

Ensuite, des élèves dits “prioritaires” seront inscrits selon l’ordre d’importance ci-dessous: élèves ayant un frère ou une sœur dans l’école, élèves en situation précaire, élèves à besoins spécifiques suite à un handicap par exemple, élèves qui fréquentent un internat du même pouvoir organisateur que l’école secondaire choisie ou qui collabore avec celle-ci et enfin, élèves dont un parent travaille dans l’école.

Critères finaux d'attribution des places

Enfin, les places encore disponibles seront attribuées, aux élèves non-prioritaires, en les départageant selon un indice composite calculé sur base des critères suivants: la préférence exprimée par les parents. L’établissement classé en 1er choix par les parents permet de donner le coefficient le plus important. Arrive ensuite le critère de la distance entre le domicile et l’école primaire actuellement fréquentée. L’école primaire la plus proche du domicile officiel de l’enfant donne un coefficient plus élevé. Attention, on ne prend en considération que les écoles du même réseau! Le troisième critère est celui de la distance entre le domicile et l’école secondaire choisie : l’école secondaire la plus proche du domicile officiel de l’enfant donne un coefficient plus élevé.

Bon à savoir : si depuis l’inscription à l’école primaire actuelle, les parents ont déménagé, ils peuvent mentionner l’ancienne adresse si cela donne un coefficient plus élevé pour calculer le coefficient du critère distance domicile-école primaire. Et si les parents sont séparés, l’adresse de l’autre parent peut être mentionnée si cela donne un coefficient plus élevé. Si cette adresse est choisie, elle sera d’office utilisée pour calculer le coefficient du critère n°2 (la distance).

Le quatrième critère concerne la distance entre l’école primaire et l’école secondaire choisie. Si l’école secondaire choisie se trouve dans un rayon de plus ou moins 4km (à vol d’oiseau) autour de l’école primaire fréquentée, le coefficient obtenu peut être plus élevé.

Critère n°5 : l’élève, ayant suivi un enseignement primaire à immersion linguistique dès la 3ème primaire et voulant le poursuivre dans une école secondaire, aura un coefficient plus élevé.

Critère n°6 : si, sur la commune de l’école primaire d’origine, il n’est pas possible de choisir entre une école secondaire à caractère confessionnel ou une école à caractère non-confessionnel (parce que ces 2 types d’écoles n’existent pas sur la commune), l’élève aura un coefficient plus élevé.

Dernier critère : l’élève pourra, sous certaines conditions, avoir un coefficient plus élevé en fonction d’éventuels partenariats pédagogiques entre l’école primaire d’origine et l’école secondaire choisie.