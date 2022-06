La situation est pour le moins exceptionnelle. Flamande aux origines japonaises, Satoko Kishimoto (47 ans) a été élue bourgmestre de Suginami, un district de Tokyo… alors qu’elle habitait jusqu’à présent à Louvain, apprend-on dans Het Laatste Nieuws ce mardi.

La nouvelle mandataire a habité pendant 25 ans à Tokyo, et réside désormais depuis plus de dix ans à Kessel-Lo, localité du chef-lieu brabançon flamand. Mais l’éloignement géographique n’a pas empêché Satoko Kishimoto de s’intéresser à la politique de son pays d’origine. Pendant la pandémie, la Louvaniste a pu prendre part aux débats en ligne depuis le domicile familial, apprend-on par le conjoint interviewé par la VRT . De fil en aiguille, la mayonnaise de la campagne a pris, les sondages ont été de plus en plus favorables… jusqu’à l’élection. " Personne ne croyait que je pouvais gagner… mais c’est arrivé" , explique émue la maire à nos confrères de RobTV , télévision locale du Brabant.

La mandataire, dans son district depuis plusieurs mois, va désormais habiter au pays du soleil levant, et compte rentrer en Europe une fois par an… Mais sur sa page Facebook, la nouvelle bourgmestre tokyote indique toujours habiter à Louvain. Son conjoint et ses fils resteront quant à eux dans le Brabant flamand, du moins jusqu’à la fin des études secondaires du plus jeune, selon HLN.

Le district de Suginami, un des 23 arrondissements de Tokyo, compte plus de 500.000 habitants… c’est-à-dire la moitié de la Région bruxelloise ou l’équivalent de la Ville d’Anvers. De ligne progressiste et soutenue par d’autres fractions de gauche, Satoko Kishimoto devient la première femme à occuper cette fonction dans ce district et renverse le bourgmestre actuel grâce à une avance... de moins de 200 voix.