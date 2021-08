"Pour rappel, au plus fort de la crise, 41.500 de nos clients étaient sans électricité. Aujourd'hui, nous atteignons la barre des 93% de rétablissement, ce qui laisse à penser que d'ici quelques jours, sauf cas exceptionnels, l'ensemble de nos clients aura retrouvé de l'électricité", se réjouit la société par communiqué de presse.

Resa indique aussi qu'une carte interactive de rétablissement du gaz va être mise en ligne sur son site web dès ce lundi afin de permettre à ses clients d'encoder leur adresse et de visualiser la phase de rétablissement qui les concerne.

A l'heure actuelle, en matière de gaz, Verviers (excepté Ensival et Surdent), Theux, Spa et Eupen peuvent à nouveau consommer du gaz naturel en ouvrant leur vanne compteur, poursuit Resa. La suite des rétablissements s'opérera en différentes phases s'étendant sur une période de quelques jours à plusieurs mois.

Les cinq phases de rétablissement s'établissent comme suit : la phase 1 concernera les clients qui seront rétablis dans quelques jours ; la deuxième phase prévoit un rétablissement en août ; la phase 3 s'opérera en septembre ; les phases 4 et 5 s'étendront, respectivement, en automne et hiver. Un phasage plus précis sera opéré au fil des semaines.

"Certaines parties de notre réseau ont été plus durement endommagées que d'autres, ce qui explique que les zones de territoires les plus sinistrées en province de Liège seront rétablies en dernier", conclut le directeur général Gil Simon. "Si nous ne pouvons rien promettre à ce stade, nous étudions néanmoins différentes solutions transitoires qui pourraient être déployées avant l'hiver."