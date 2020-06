L'Institut royal météorologique (IRM) avertit d'importantes averses accompagnées d'orages dès vendredi après-midi.

L'ensemble du pays a été placé en alerte jaune, qui est valable de vendredi 14h00 à samedi 09h00 excepté dans les provinces de Liège, Anvers et du Limbourg, où elle sera en vigueur à partir de 15h00. "Ce vendredi, dans le courant de l'après-midi, nous prévoyons des averses et des orages pouvant localement être intenses, à partir de la France", explique l'IRM. Ces orages pourraient donner lieu à des pluies abondantes et être accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent, persistant jusque dans la matinée de samedi, selon l'Institut.

Ce dernier prévoit des précipitations de plus de 30 litres par mètre carré et par heure ainsi qu'une possibilité de grêle d'environ trois centimètres.

Cet avertissement pourrait être revu à la hausse vers le niveau orange vendredi.