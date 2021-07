Les dégâts importants dus aux inondations de ces derniers jours ont perturbé les réseaux de télécommunications belges. Si les opérateurs belges travaillent jour et nuit afin de rétablir la situation, il faudra encore du temps pour rétablir les infrastructures. C'est pourquoi l'opérateur Base a décidé de participer à l'élan de solidarité envers les personnes touchées par les inondations.

", peut-on lire dans un communiqué envoyé par Base ce lundi.

"Nous espérons qu'une période de deux semaines apportera le soutien nécessaire. Nous voulons faire preuve de solidarité et aider le plus grand nombre de personnes possible en leur offrant des datas mobiles gratuites pour rester en contact avec leur famille et leurs amis ou pour demander de l'aide. Nous sommes conscients que ce type de contact humain est inestimable en ces temps difficiles", déclare Gérald Demortier, Vice-président de BASE.

La société mère Telenet, ainsi que l’ensemble des autres opérateurs de télécommunications en Belgique, soutient également une campagne spéciale de dons par SMS dans le cadre de laquelle chacun peut faire un don de 1€ en envoyant le message "Solidarité" au numéro 4330.

De son côté, Proximus avait déjà annoncé offrir un forfait de 50 Gb de données mobiles à ses clients dans les zones touchées. L'opérateur Orange offre quant à lui 5 Gb de données mobiles à ses clients sinistrés et a annoncé mettre sa centaine de points de vente à disposition à partir de ce samedi pour collecter toutes sortes de produits de première nécessité.