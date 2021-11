Le mécanisme d'aide à la réparation dans le cadre du Fonds des Calamités est désormais accessible aux entreprises sinistrées par les inondations de juillet, annonce le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus mercredi dans un communiqué. Les demandes peuvent être introduites via le point d'entrée unique du 1890 (numéro de téléphone ou site internet 1890.be).

Ce mécanisme d'aide est accessible aux assurées en risques spéciaux et aux non-assurées.

Dans le premier cas, l'entreprise peut bénéficier de l'aide à la réparation du Fonds des Calamités pour les dommages non-indemnisés par sa compagnie d'assurance à concurrence de 40% pour les entreprises entre 50 et 250 Equivalents Temps Plein (ETP) ainsi que pour les entreprises de plus de 250 ETP, et de 50% pour les entreprises de moins de 50 ETP.

Pour les non-assurées, l'entreprise peut bénéficier de l'aide à la réparation du Fonds des Calamités à concurrence de 25% du dommage subi, avec un plafond maximum de 500.000 euros.

Les entreprises assurées en risques simples recevront leur indemnisation directement par leur compagnie d'assurance.