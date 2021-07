"Vers 00h30 nous avons évacué trois camps de jeunes qui se trouvaient du côté de Nivezé et de Solwaster, où ils avaient littéralement les pieds dans l'eau", explique l'échevin. Ce mercredi matin, la commune procède à l'évacuation de deux autres camps dans les mêmes villages. "Là, ce sont de plus jeunes enfants qui sont actuellement évacués", ajoute l'échevin, selon qui ceux-ci proviennent entre autres de Molenbeek et Ottignies-Louvain-La-Neuve.

Les Scouts ont été accueillis à la salle de Solwaster ainsi qu'à l'école de Sart.

Des camps de mouvements de jeunesse ont également dû être évacués à Theux en raison des intempéries. Au vu des prévisions météorologiques, il n'est pas exclu que d'autres camps soient encore évacués.

Depuis mardi soir, les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, ont effectué plus de 260 interventions en raison des fortes pluies