Alors que la Wallonie constate les dégâts du déluge, le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures et la SOFICO a fait le point sur l'état des lieux des principaux axes autoroutiers du sud du pays. "Il s’agit d’une liste en constante évolution, précise Héloïse Winady, porte-parole de la Sofico. Les équipes mettent tout en oeuvre pour rétablir dès que possible la circulation sur les axes endommagés suite aux intempéries."

La mobilité reste fortement perturbée dans toutes les provinces wallonnes avec des tronçons routiers fermés à la circulation en raison des inondations. "Si des inspections ont déjà pu être entamées sur certaines zones redevenues sèches, il est par contre toujours nécessaire d’attendre que l’eau se retire à de nombreux endroits pour pouvoir dresser des bilans plus précis et intervenir. En fonction des types de dégâts constatés, les bilans et interventions de remise en service pourront prendre un certain temps."

Voici une liste non exhaustive des routes fermées à la circulation

Province de Liège :

Axes principaux :

• Liaison E25-E40/A602 dans les deux sens.

Comme pour de très nombreux axes, le niveau de l’eau doit avoir suffisamment diminué pour que l’eau soit pompée des tunnels inondés (Kinkempois et Grosses-Battes) afin de pouvoir dresser un état des lieux et un plan d’intervention en vue d’une réouverture la plus rapide possible. Les moyens de pompage externes se mettent en place aux zones actuellement possibles.

• E25/A25 à Wandre en direction de Liège. L’accès « Wandre » vers Liège est également fermé.

• E25/A26 venant de Bastogne, depuis Tilff jusqu’à la liaison E25-E40/A602. La sortie « Tilff » est fermée.

• E25/A26 les accès Embourg fermés.

• E42/A27 Battice vers Prüm, à hauteur d'Ensival. Sortie « Ensival » fermée.

Plusieurs zones sont totalement à éviter :

• Trooz (N673 et N61)

• Remouchamps

• Esneux (N633)

• Aywaille

• Jalhay (N672)

• Pepinster (N690)

• Liège (quai de Rome vers Avroy, quai de l'Ourthe vers La Boverie)

• Houffalize

• Chênée

• Angleur

• Centre de Spa fermé

• Chaudfontaine (N61)

• Centre de Theux fermé

• Verviers

• Modave (N641)

• Tilff

Il est recommandé d’éviter la Province de Liège à cause la fermeture de la liaison E25-E40/A602 par le tunnel de Cointe :

- pour les usagers en transit venant de Luxembourg vers Liège, il est demandé de continuer sur l'E411/A4 vers Namur, pour reprendre la direction Liège sur l'E42/A15 via l'échangeur de Daussoulx ;

- pour les usagers en provenance de l’Allemagne et des Pays-Bas qui veulent rejoindre le Luxembourg, il est demandé de continuer sur la E42/A15 en direction de Namur et de reprendre la direction de Luxembourg.

Province de Luxembourg

• N811 à Virton

• N833 entre Hotton et Rendeux

• N86 Bomal

Province de Namur :

• N99 (Couvin - Givet) à hauteur de Nismes

• N918 entre le carrefour avec la N94 et Villers-sur-Lesse

• N929 Passage à niveau de Houyet fermé

• N92 à Houx

• N992 entre Gelbressée et Marche-les-Dames

Province du Brabant wallon

• Centre-ville de Wavre entre la Place Bosch et le carrefour du Fin Bec (carrefour N4-N239-N268)

• N275 à Court-Saint-Etienne

Province du Hainaut

• N975 à Acoz (Gerpinnes)