17h40 - L'armée fournit camions pour l'évacuation, sacs de sable et lits de camp

Des camions militaires sont mis à disposition pour l'évacuation de la population dans les communes de Theux et Liège en raison des inondations, indique mercredi en fin de journée le service de presse de la Défense. À Namur et Rochefort aussi, des camions militaires sont à disposition pour l'évacuation de la population. Des sacs de sable ont été transportés vers la province du Limbourg en prévision, tandis que 70 lits de camp ont été fournis dans la commune de Nassogne, en province de Luxembourg,

Divers moyens du Génie (pompe, bateau, etc.) sont en stand-by si nécessaire, précise encore la Défense. D'autres pourront être mis en place en fonction de la demande.

17h23 - Le niveau de l'eau ne cesse de monter à Fourons

Le niveau d'eau de la Berwinne et de la Voer continue de monter et les deux rivières ont maintenant débordé. En conséquence, toute la commune de Fourons est touchée par les inondations. Le centre du village de Mouland est dans une situation critique. Un certain nombre de digues subissent actuellement de fortes pressions. Les services de secours craignent des ruptures, rapporte la commune. Les pompiers s'affairent à construire des digues supplémentaires et à renforcer les actuelles. Une personne ayant besoin d'aide a été évacuée de son domicile par mesure de précaution.



17h03 - Camps scouts évacués dans la Province de Namur

Les communes concernées sont : Couvin, Cerfontaine, Walcourt, Rochefort, Dinant, Houyet, Anhée, Gedinne, Hastière, Onhaye, Philippeville, Profondeville, Yvoir, Viroinval.



La gouverneure faisant fonction de la province de Namur, Marie Muselle, a d'ailleurs décidé mercredi d'activer la "phase provinciale de crise", qui consiste à assurer la coordination stratégique des services de secours et des autorités locale. Cette décision a été motivée par les fortes précipitations récentes. Depuis hier soir, les services de la gouverneure assurent une coordination avec les pompiers et les communes du sud de la province pour l'évacuation de plusieurs camps scouts en raison des fortes précipitations. Rochefort, Couvin et Viroinval sont les plus touchées, plus de 50 camps ont été évacués sur ces trois communes et plus de 20 camps sur l'ensemble des autres entités.

17h00- Le barrage d'Eupen lâche des eaux

Face à la pluie incessante, le barrage d'Eupen arrive à saturation. Sur le coup de 17h, le barrage est contraint de lâcher des eaux, ce qui augmente encore considérablement le niveau de la Vesdre et contraint certains habitants du centre de Dohain à évacuer leurs habitations.

16h40 - Plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit

Les seuils d'alerte de crue sont atteints pour de nombreux cours d'eau en Wallonie. Lors du dernier bilan publié vers 13h00, les risques de crue et débordements concernaient principalement les rivières de l'Eau d'Heure, l'Eau blanche et l'Eau noire, la Basse et la Haute Lesse, la Lhomme, l'Ourthe, l'Amblève, la Vesdre et leurs affluents. Dans la botte du Hainaut et la province de Namur, l'Eau d'Heure et l'entièreté du bassin du Viroin sont en phase d'alerte de crue. Des débordements localisés sont déjà observés, alors que d'importantes quantités de pluie sont encore attendues jusqu'à jeudi soir.

La Basse Lesse et ses affluents sont également en phase d'alerte de crue. Des débordements sont constatés en plusieurs endroits et se poursuivront durant la soirée ou au cours de la nuit. Les risques concernent essentiellement les communes de Dinant, Houyet et Rochefort.

La situation est similaire pour la Haute Lesse et ses affluents, en province de Luxembourg. Compte tenu des prévisions météorologiques, les seuils d'alerte seront atteints en fin de journée, avec des débordements déjà constatés.

Dans les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, la Lhomme, l'Ourthe, l'Amblève, la Vesdre et leurs affluents sont également toutes en phase d'alerte de crue.

Selon les prévisions météorologiques actuelles, la hausse des niveaux d'eau devrait se poursuivre progressivement au cours des prochaines heures.

L'administration conseille aux riverains de rester à l'écoute des bulletins d'informations météorologiques et hydrologiques, ainsi que de suivre les indications de l'administration communale, des services de secours et de police.

16h39 - Évacuations préventives à Baelen, Eupen et Limbourg

16h22 - Plusieurs lignes de trains à l'arrêt

La circulation ferroviaire est fortement perturbée mercredi en provinces de Namur et de Liège en raison des averses qui s'abattent sur la région, signale la porte-parole du gestionnaire de l'infrastructure, Infrabel, Jessica Nibelle. La SNCB conseille aux voyageurs de reporter leur voyage en train dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Les répercussions vont jusqu'à concerner le Brabant wallon, six lignes sont particulièrement impactées. Plusieurs centaines de trains ont été et seront supprimés d'ici vendredi. La ligne 161, entre les provinces de Namur et de Brabant wallon, est victime de coulées de boue sur les voies entre Gembloux et Mont Saint Guibert. La circulation des trains s'effectue sur une seule voie.

16h14 - Des routes inondées à Marche, Durbuy, Hotton, Nassogne

De nombreuses rues se sont retrouvées sous eau mercredi en raison des pluies abondantes qui frappent le nord de la province du Luxembourg. À Marche-en-Famenne, la N86 reliant les communes de Marche et Rochefort a dû être fermée à la circulation en raison du débordement de la Wamme à hauteur du village de Hargimont, indique le bourgmestre de Marche André Bouchat. La protection civile est descendue sur place ainsi que les pompiers de Rochefort.

À Hotton, des torrents formés par le ruissellement des eaux a entraîné la fermeture de plusieurs rues.

Près de Durbuy, la N806 a été fermée à la circulation à hauteur de Juzaine en raison du débordement de l'Aisne.

Dans la commune de Nassogne, plusieurs villages ont été frappés par la montée des eaux, indique le bourgmestre Marc Quirynen. C'est le cas de Masbourg, où le débordement de la Masblette a entraîné la fermeture de la crèche pour des questions d'accessibilité. Quelques kilomètres plus loin, la route reliant Forrières à la gare de Jemelle est devenue impraticable en raison du débordement de la rivière Lhomme. "Nous avons organisé une réunion d'urgence pour planifier les opérations si l'eau continuait à monter et qu'il fallait reloger des gens", poursuit le bourgmestre.

Le commandant des pompiers de la zone de secours Luxembourg invite les usagers à ne prendre la voiture qu'en cas de nécessité.

14h25 - L'IRM place la province de Liège en code rouge



L'IRM a placé la province de Liège en code rouge, soit le niveau le plus élevé (4/4). Une première depuis 2010 sur le territoire.



Les villes de Theux, Spa et de Méry sont particulièrement touchées par de fortes inondations.

© Christelle Jeanpierre

© Christelle Jeanpierre

13h - Un corps retrouvé dans la Meuse

Les plongeurs de la zone de secours NAGE se sont rendus à hauteur de l'écluse de Rivière pour extraire le corps de l'eau, malgré le courant provoqué par le fleuve en crue.