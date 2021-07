Le fil info:



6h40: plus de 20.000 personnes privées d'électricité



Plus de 21.000 personnes sont sans électricité au sud du pays en raison des intempéries, selon le décompte du gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité et de gaz en Wallonie, Ores. "Les conditions d'accès au réseau de distribution électrique sont très compliquées", décrit le gestionnaire sur son site internet. Pas moins de 300 cabines de distribution sont inondées et "il est impossible pour nos équipes d'y accéder", déplore Ores.

Le gestionnaire assure que ses techniciens "réalisent l'impossible" pour maintenir au mieux l'alimentation électrique dans ces conditions.

"Nos techniciens font le maximum pour maintenir l'alimentation électrique et, dès que possibilité et autorisation d'accéder aux infrastructures, ils seront là pour réparer les dégâts causés et rétablir l'alimentation pour tous nos clients", assurait Ores dans un message posté sur Twitter jeudi peu avant 20h00.

Les communes qui sont touchées sont Baelen, Barvaux, Bomal, Cheoux, Durbuy, Eupen, Hampteau, Hodister, Hotton, Houffalize, Houyet, Limbourg, Marcourt, On (Marche-en-Famenne), Raeren, Rendeux, Rochefort, Warrizy, Spa, Theux et Verviers.

Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique, affirmait aussi mercredi soir via Twitter rester "en haute alerte" et "surveiller de près les niveaux d'eau de la Meuse, de la Dyle et de la rivière Démer. "Nous travaillons ardemment pour maintenir les lumières allumées", poursuit le message.

Outre la distribution d'électricité, la mobilité reste fortement perturbée dans toutes les provinces wallonnes. Quelques communes sont aussi privées d'eau potable dans les provinces de Liège, de Namur et du Brabant wallon.

6h30: toutes les personnes évacuées ont été prises en charge dans le Brabant wallon

Pour faire face aux inondations et alertes de crue des cours d'eau en province du Brabant wallon, les?équipes d'intervention étaient toujours à pied d'œuvre vers 23h00 jeudi, communique le centre de crise provincial. Toutes les personnes évacuées ont été prises en charge, soulignent les autorités, qui invitent à la prudence. Des évacuations ont eu lieu à Ottignies, Grez-Doiceau, Jodoigne, Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Etienne et Tubize.

Des débordements sont constatés à Wavre et à Limal, mais des évacuations ne sont pas prévues à ce stade. Des sacs de sable sont distribués, et les autorités mettent an garde contre de possible coupures de courant.

Alors que la Senne monte à Rebecq, des sacs de sable y sont aussi distribués, de même qu'à Tubize où la "situation s'aggrave, la vallée est noyée dont une partie du centre-ville", selon le centre de crise.

Des routes y restent fermées de même qu'à Ottignies, Mont-Saint-Guibert, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne et Grez-Doiceau.

Néanmoins, la décrue est constatée dans de nombreuses communes brabançonnes, dont Beauvechain, Hamme-Mille, Genappe, Villers-la-Ville et Walhain.

Si la situation s'améliore à Chastre, avec la réouverture des tronçons fermés, des opérations de nettoyage pour les coulées de boue devront se poursuivre vendredi.

L'eau de distribution est jugée non-potable à Hélécine, signale encore le centre de crise provincial.

Hormis à Tubize, plusieurs centres de vaccination restent accessibles, signale encore le centre de crise.

Vendredi aux premières heures, la direction générale opérationnelle des voies hydrauliques wallonnes indiquait que les niveaux des cours d'eaux étaient orientés à la hausse pour la Senne et ses affluents, mais que les rivières de la Gette et de la Dyle entraient en phase de stabilisation.

6h20: des dizaines d'axes restent impraticables

La mobilité reste gravement perturbée au sud du pays avec des dizaines de tronçons routiers fermés à la circulation en raison des inondations, selon un bilan de la police fédéral tiré à 01h00 du matin vendredi. La province de Liège est particulièrement impactée avec les centres de Spa et Theux inaccessibles. Un trou dans la chaussée et un éboulement en travers de la route sont aussi constatés dans cette province. Le centre de Spa est fermé à la circulation et celui de Theux est inaccessible, signale la police fédérale. La N690 est fermée à Pepinster, où les voies de chemin de fer sont également sous eau. Plusieurs chaussées restent aussi fermées à Verviers et Stavelot.

La police signale un trou dans la chaussée sur la E42 reliant Saint Vith à Liège à hauteur de Polleur en direction de Liège. Néanmoins la chaussée est libre et la circulation est normalisée.

En raison d'un éboulement en travers de la chaussée, le passage est impossible, selon la police, sur la N633 à hauteur du lieu-dit "Ninglinspo". Une réparation en urgence va être effectuée, avertit la police.

Les chaussées inondées forcent toujours la fermeture de multiples autres chaussées dans des localités liégeoises. C'est le cas du tunnel Kinkempois dans les deux sens à Liège, de la sortie 5 à Ensival, sur la E42, de la sortie 41 à Tilff, sur la E411 en direction de Luxembourg. La voirie est aussi fermée sur la E25 à hauteur de Wandre en direction de Liège, mais une déviation est mise en place.

Des routes sont fermées depuis Aywaille vers Harzé, à cause de coulée de boue, et vers Targnon.

Enfin, la N61 à hauteur de Chaudfontaine est fermée dans les deux sens et de même que la N621 à hauteur de Fléron, et la N673 à hauteur de Trooz, la N672 à Jalhay, la N633 Esneux et Comblain au Pont , la N641 à Modave.

Ailleurs en Wallonie, la police signale d'autres chaussées inondées et fermées. En province de Namur, c'est le cas de la N99 à hauteur de Nismes, de la N86 entre Rochefort et Han-sur-Lesse, de la N911 à Beauraing. La chaussée est aussi inondée à Focant. La police recommande d'éviter la sortie 22 à Rochefort de la E411 vers Beauraing. La route est aussi inondée sur la N98 à hauteur de Velaine en direction de Fosses-la-Ville. La bande de droite est en outre obstruée à hauteur de la Bk 4.

Dans la province voisine du Luxembourg, les axes fermés sont la N833 (La Roche - Rendeux) à hauteur de Hotton et Rendeux, de la N86 à Bomal et de la N811 à Virton.

En province de Hainaut, les fermetures concernent la N567 à hauteur de Fleurus, et la N563 à Quevy.

Dans le Brabant wallon, le centre de crise provincial signalait en fin de nuit jeudi de multiples routes fermées, dont à Chaumont-Gistoux, Rebecq ou Mont-Saint-Guibert. Les centres de Court-Saint Etienne, Tubize et Grez-Doiceau sont fermés, et des axes coupés à Ottignies.

6h18: eau de distribution non potable à Huy et Marchin (Liège)



L'eau de distribution est jugée non potable en raison des conditions météorologiques dans les communes de Huy et Marchin, en province de Liège, communique la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) dans la nuit de jeudi à vendredi. "La potabilité de l'eau qui vous est distribuée sur les communes de Huy et de Marchin ne peut plus, dès à présent, être garantie sans prendre le soin de la faire bouillir au préalable pendant 5 minutes minimum pour les besoins alimentaires, l'hygiène dentaire et les soins médicaux", prévient la CILE.

L'intercommunale indique en outre ne pas mettre en œuvre de "moyens alternatifs d'alimentation en eau" afin de pouvoir concentrer son personnel technique sur "le rétablissement de la situation".

6h15: des cours d'eaux encore en hausse au sud de la Wallonie

Si la tendance est à la baisse ou à stabilisation pour de multiples cours d'eau ayant atteint des seuils de crues inouï en Wallonie, d'autres toutefois entrent en phase d'alerte ou sont encore à la hausse au sud de la région, selon une mise à jour de l'état des eaux en Wallonie vers minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, par la direction générale opérationnelle des voies hydrauliques wallonnes. Dans les provinces du Hainaut et du Brabant wallon, les niveaux sont orientés à la hausse pour la Senne et ses affluents. Ceux du canal Bruxelles-Charleroi sont à la baisse et la tendance devrait se poursuivre.

Le bassin de la Haine est entré en phase d'alerte en province du Hainaut, sur les communes de Honnelles, La Louvière, Le Roeulx et Mons. Les niveaux maximums sont atteints en certains endroits ou sont toutefois en phase de stabilisation.

Dans le Brabant wallon les rivières de la Gette et de la Dyle sont aussi en phase de stabilisation.

En province de Liège, les niveaux d'eau sont orientés à la hausse pour la Mehaigne et ses affluents, près de Burdinne, Huy et Wanze. Le maximum est attendu vendredi en fin matinée.

Sur le fleuve mosan, les débits sont toujours orientés à la hausse en aval de la haute Meuse en province de Namur, une tendance devrait se poursuivre dans les prochaines et durant la journée de vendredi, estime la DG. En provinces de Namur et Liège, la Meuse moyenne est en phase de stabilisation et les niveaux sont en revanche en baisse pour la basse Meuse et ses affluents.

En province de Liège, les niveaux d'eau de la Vesdre et de l'Amblève et de leurs affluents sont en baisse et la tendance va se poursuivre au cours des prochaines heures.

L'Ourthe, en province de Liège et Luxembourg, connait soit une stabilisation à Hamoir, Durbuy, Erezée, Hotton et Rendeux, soit même une tendance à la baisse à Houffalize et La Roche-en-Ardenne.

Plus au sud en province du Luxembourg, la baisse de la Lesse et de la Lhomme, et de leurs affluents, se poursuit.

A la frontière luxembourgeoise, les débits maximums dans le bassin de la Chiers sont atteints et la tendance y aussi est à une lente baisse.

Dans la botte du Hainaut, les niveaux maximums vont aussi prochainement être atteints pour connaitre une stabilisation et un début de baise vendredi matin. La stabilisation est déjà en cours pour l'Eau blanche et l'Eau Noir est en baisse.

Les pluies diluviennes ont fait neuf morts et quatre disparus ainsi que des dégâts considérables. Le gouvernement wallon a de son côté décidé de dégager des moyens financiers d'urgence afin de venir en aide aux populations affectées par les crues meurtrières, lesquelles seront reconnues comme calamité naturelles selon Elio Di Rupo.