4h48 - Les inondations ont fait une victime à Eupen

Les inondations ont fait une victime à Eupen. Un jeune homme de 22 ans a été emporté par les eaux, rapporte le Grenz-Echo. Une imprudence serait à l'origine du drame. Selon les informations obtenues par le Grenz-Echo auprès des autorités, le jeune homme aurait sauté à l'eau, muni d'une bouée du côté de Nispert. Porté disparu depuis lors, son corps a finalement été retrouvé, plus tard par les services de secours, dans un ruisseau à proximité du Rotenberg. La victime n'a pas pu être réanimée, conclut le quotidien germanophone.

4h33 - Le Grand-Duché du Luxembourg déclenche également un plan d'intervention d'urgence

Un plan d'intervention "Intempéries" a été déclenché au Grand-Duché du Luxembourg en réponse aux fortes précipitations qui s'abattent sur le territoire, tout comme en Belgique, signale dans la nuit de mercredi à jeudi le ministère luxembourgeois de l'Intérieur. Les niveaux des cours d'eau au Luxembourg sont montés rapidement et s'avéraient à 02H00 jeudi très élevés, fait part une communication conjointe du ministère, du haut-commissariat à la protection nationale et du service de la communication de crise du pays. Des évacuations ont été entreprises car de nombreuses maisons sont inondées et ne sont plus habitables en divers endroits au Grand-Duché. La circulation routière est en outre perturbée dans de nombreuses zones

Une cellule de crise gouvernementale a été activée à minuit dans la nuit de mercredi à jeudi à la demande du Premier ministre Xavier Bettel "afin de coordonner les opérations avec les différents intervenants prévus dans le plan d'intervention d'urgence", fait part le communiqué.

Des opérations de secours sont en cours avec des équipes "déployées au maximum de leur capacité et qui ont dû intervenir à de nombreuses reprises en lien avec les intempéries et ce à travers l'ensemble du pays".

"Vu l'ampleur des cas", les équipes de secours se concentrent "sur la mise en sécurité de personnes en danger, ainsi que sur la protection des infrastructures critiques et stratégiques".

3h19 - Des militaires sont toujours en action dans plusieurs communes

Comme nous vous l'annoncions ce mercredi soir, un soutien de la Défense a été déployé dans plusieurs communes, dont Chaudfontaine et Spa. "Les demandes d'aide ainsi que le déploiement de matériel seront traités au niveau provincial en coordination avec les services d'urgence sur place. La Défense peut intervenir avec, entre autres, le déploiement de zodiacs, des pompes à eau, des capacités de transport et d'hébergement et via d'autres moyens. Le personnel avec ses ressources se tient prêt à intervenir endéans les deux heures", précise Cédric Maes, le porte-parole de la ministre Dedonder.

Les militaires menaient des opérations d'appui dans les provinces de Liège, de Namur, de Luxembourg et de Limbourg. Des camions étaient également déployés pour procéder à des évacuations de population. Des sacs de sable et des lits de camp étaient préparés, ainsi que des capacités de logement.

2h32 - La hausse des niveaux d'eau se poursuit pour la Vesdre, l'Amblève, l'Ourthe, la Lesse

Les seuils d'alerte de crue ont été atteints pour de nombreux cours d'eau en Wallonie mercredi soir. Lors du dernier bilan publié par le service public vers 01h00 jeudi, les risques de crue et débordements concernaient toujours principalement les rivières de l'Eau d'Heure, l'Eau blanche et l'Eau noire, la Basse et la Haute Lesse, la Lhomme, l'Ourthe, l'Amblève, la Vesdre et la basse Meuse. Les seuils sont désormais aussi atteints pour la rivière Chiers et ses affluents, au sud de la province du Luxembourg, selon la mise à jour de l'état des eaux dans la région. Une montée rapide des niveaux d'eau est constatée dans ce bassin par la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques qui prévoit une hausse des niveaux au cours de la nuit et en matinée, pour atteindre un pic de crue vers midi jeudi.

La direction générale indique que la situation va s'aggraver en cours de nuit pour la Vesdre et ses affluents. Le service signale en outre que les instruments de mesure ont été affectés par les intempéries et ne permettent plus d'y réaliser des prévisions de débit. Le barrage d'Eupen n'est plus en mesure d'écrêter et est arrivé à sa capacité maximale, annonce encore la DG.

Sur l'Amblève, les niveaux d'eau resteront orientés à la hausse dans la nuit et la matinée.

Sur l'Ourthe moyenne, la hausse devrait ralentir dans la matinée de jeudi mais le pic n'est cependant pas attendu avant la fin de journée. Sur l'Ourthe supérieure, la hausse devrait se poursuivre progressivement au cours des prochaines heures, mais les débordements attendus pourraient y être limités.

La tendance reste aussi à la hausse pour le bassin de la Lesse pour les prochaines heures, et la vigilance reste de mise, recommandent les autorités.

Vigilance aussi pour la Lhomme qui a atteint un niveau maximum jamais enregistré. Si la direction générale évoque une stabilisation, il ne devrait pas y avoir de décrue franche au minimum avant ce jeudi en cours de journée.

Dans la botte du Hainaut, les débits restent élevés pour l'Eau d'Heure bien que des fluctuations soient observées. La tendance générale devrait toutefois s'orienter vers une stabilisation note la direction.

La tendance est même à la baisse pour les bassins de l'Eau Blanche, l'Eau Noire et de Viroin.

1h36 - La protection civile assure plusieurs interventions et reste sur le qui-vive

Plusieurs interventions sont en cours dans la nuit de mercredi à jeudi par la Protection civile en provinces de Liège, de Limbourg et d'Anvers. Membres du personnel et volontaires viennent en appui aux zones de secours pour faire face aux fortes précipitations et à la montée des eaux. Les deux unités de la Protection civile, de Crisnée en province de Liège et Brasschaat en province d'Anvers, ont mobilisé leur personnel opérationnel et rappelé des volontaires en renfort, informe un communiqué de presse du service. Un porte-parole a par la suite précisé à Belga que quasiment toute l'unité de Crisnée en particulier est mobilisée dans la nuit de mercredi à jeudi, et reçoit l'appui de 18 membres de Brasschaat.

Une équipe de secours en bateau (du "Flood Rescue Using Boats"- FRUB) pour le sauvetage de personnes en zones inondées est déployée à Theux en province de Liège, avec des agents venant de Crisnée et Brasschaat. Les plongeurs de Brasschaat sont aussi présents à Theux, précise le communiqué.

Les équipes sont en intervention pour colmater une digue à Chaudfontaine en province de Liège, remplir des sacs de sable à Hasselt en province de Limbourg. En outre, des pompes à boue sont activées à Mol en province d'Anvers.

"La Protection civile reste sur le qui-vive et prête à intervenir avec d'autres moyens si nécessaire", assure celle-ci.

Face aux inondations constatées en divers endroits, la phase provinciale de planification d'urgence a été déclenchée mercredi dans les provinces de Liège, Namur et du Luxembourg. "La Protection civile participe aux réunions des cellules de crise provinciales afin d'organiser aux mieux les interventions des services de secours", ajoute le communiqué.

00h01 - L'armée arrive à Trooz

L'armée vient d'arriver à Trooz afin d'évacuer les personnes victimes des inondations. Des embarcations vont parcourir les rues inondées de La Brouck jusqu'à Nessonvaux. Il est demandé à la population qui le nécessite d'être attentive et de se manifester dès leur passage.

00h - Evacuation du village de Mouland dans les Fourons (Limbourg) par mesure de précautions

La Cellule de crise de la commune à facilités des Fourons a décidé de procéder à l'évacuation du village de Mouland (Moelingen) par mesure de précautions face aux fortes précipitations. Les services d'urgence recommandent vivement l'évacuation pour des raisons de sécurité. Les évacuations sont opérées par bateau tant le niveau d'eau est élevé dans les rues de la localité.

Les pompiers procèdent en ce moment maisons par maisons dans plusieurs rues dans cette localité de la province du Limbourg. Les personnes qui n'ont pas de proches chez qui passer la nuit sont accueillies dans un local d'une école provinciale. Une alerte a aussi été envoyée via le service BE-Alert par la commune pour informer les habitants.

Selon le bourgmestre de la ville, Joris Gaens (Voerbelangen), les inondations sont les plus importantes jamais constatées dans les Fourons, et surpassent celles de juin 2018.

"Malgré toutes les mesures préventives et les efforts conséquents des pompiers, nous n'avons pas pu faire face à ces conditions météorologiques exceptionnelles aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration à l'horizon ce qui rend les choses difficiles", a-t-il commenté.

Des sacs de sable supplémentaires sont installés pour tenter de préserver un maximum de maisons de la montée des eaux. La police locale a aussi fermé mercredi soir la E25 en direction des Pays-Bas, alors qu'un rond-point était sous eaux.