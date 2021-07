La liaison entre Gembloux et Ottignies a, elle, une nouvelle fois été endommagée par la météo du week-end dernier, sa reprise devra dès lors attendre le 30 août. Les lignes 144 Auvelais-Gembloux, 43 Liège-Bornal et 42 Liège-Trois-Ponts pourront toutes les trois reprendre du service dès lundi prochain. Les trains pourront également circuler sur la ligne 162 Jemelle-Poix-Saint-Hubert, avec une semaine d'avance par rapport au calendrier initial. Il faut aussi noter la remise en service partielle de la ligne 139 Ottignies - Weert-Saint-Georges, où les trains rouleront sur une voie à partir de Wavre.

Dans le courant du mois d'août, ce sera au tour de la ligne 166 Anseremme-Dinant, qui reprendra du service le 9 août. La ligne 154, qui fait le chemin inverse, devra, elle, attendre une semaine de plus, jusqu'au 16 août. En cause : les intempéries qui ont touché Dinant le week-end dernier et ont provoqué de nouveaux dégâts.

Enfin, il faudra encore attendre jusqu'au 30 août pour les lignes 37 Chênée-Pepinster et 44 Pepinster-Spa. C'est aussi le cas pour la ligne 161 Gembloux-Ottignies, dont la reprise est retardée par de nouveaux dégâts causés le week-end dernier.