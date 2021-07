Les inondations des 14, 15 et 16 juillet ont coûté la vie à 37 personnes, selon le dernier bilan officiel communiqué jeudi soir par le Centre de crise. Parmi elles, 32 ont été identifiées. Six personnes sont toujours portées disparues. Au total, 473 disparitions ont été notifiées depuis le début des intempéries.

Parmi les personnes dont les autorités n'ont pas de nouvelles, "des signes de vie sont probables" pour certaines, tandis que d'autres font probablement partie des victimes mortelles.

Le numéro d'information 1771 - joignable entre 09h00 et 18h00 - et la police (fédérale et locale) reçoivent encore régulièrement des signalements d'éventuelles disparitions, ces chiffres peuvent donc encore varier, prévient le Centre de crise.