Le directeur-gérant Michel Delhalle a ainsi mis en avant les actions réalisées par le service. "Bien qu'aucune de ses infrastructures n'ait été endommagée lors de ces intempéries, la société participe au soutien au relogement des sinistrés. Le 19 juillet dernier, un arrêté du gouvernement wallon a permis la mise en place d'une dérogation aux attributions de logement jusqu'au 30 septembre, avec une possible prolongation. Un système de priorité a été décidé avec en première ligne les locataires de logements sociaux, suivis des sinistrés dans le privé. Les personnes aidées sont alors assurées d'occuper leur logement pendant un an au minimum", a indiqué le directeur de Meuse Condroz Logement.

Neuf ménages ont déjà pu être relogés par la société de logement dans des appartements ou maisons et neuf autres habitations sont encore disponibles du côté de Huy, Wanze et Engis. "C'est la première fois que nous connaissons une telle crise et nous nous devions d'être solidaires", fait valoir Michel Delhalle.

Victime de la catastrophe, Sylvie a témoigné de son expérience. Originaire d'Hamoir, elle a été relogée avec ses quatre enfants à Wanze et ne compte plus habiter dans sa maison. "Notre maison se trouvait au bord de l'Ourthe, quai du Batty et j'ai vu le niveau de l'eau monter à vue d'œil. Désormais, l'humidité est présente dans les murs, le plafonnage doit être détruit et les lieux sont pour l'instant inhabitables. Je ne compte d'ailleurs pas retourner vivre là-bas après ce que nous avons vécu", explique la sinistrée.

Également présent vendredi, le ministre wallon du Logement et des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon. Il a tiré un bilan provisoire de la situation en Wallonie. "209 communes ont été impactées à divers niveaux, dont 36 de manière beaucoup plus importante. Nous recensons environ 40.000 bâtiments touchés par les intempéries avec 24.000 immeubles rien que pour les 36 communes les plus concernées".

Le ministre précise que le nombre de personnes à reloger est difficilement quantifiable. Deux cent nonante ménages ont jusqu'ici trouvé une solution et la mobilisation continue avec les sociétés de logement. "La philosophie suivie est d'utiliser tout ce qui est disponible. Quarante millions d'euros ont été dégagés afin de sonder le marché immobilier et favoriser le recours à une agence immobilière sociale pour les propriétaires de biens inoccupés. Une mesure qui devrait aboutir à la prise en gestion de 250 nouveaux logements".

D'autres initiatives seront poursuivies comme la mise en place de logements modulaires (type habitat léger ou conteneur), le financement de la remise en état et l'accessibilité des superficies disponibles aux étages des commerces, la revue à la hausse des plafonds de revenus au déménagement ou encore l'adaptation de l'allocation loyer compte tenu du contexte.

À noter qu'une plateforme recense toutes les offres et demandes pour faciliter le relogement: entraide.logement.wallonie.be.