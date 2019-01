Si la météo actuelle n'a pas perturbée le trafic ferroviaire, c'est grâce au travail des hommes du rail qui travaillent d'arrache pied et parfois de nuit pour permettre aux premiers trains de la journée de pouvoir rouler.

La neige qui est tombée en masse ce mercredi matin sur la Belgique n’a pas provoqué d’importants problèmes sur le rail. Eurostar a quant à lui annulé quelques trains. En effet, la compagnie qui assure la liaison à grande vitesse entre Bruxelles et Londres, a anticipé les intempéries et a décidé dès mardi d’annuler huit trains sur l’ensemble de son réseau ce mercredi. Jeudi, six voyages seront également annulés, dont les trains au départ de Bruxelles-Midi à 10h56 et 18h56.

Les équipes travaillent de nuit

Et pour s'assurer que le trafic ferroviaire ne soit pas perturbé, la SNCB doit s’assurer que tous les trains ne gèlent pas.C'est donc tout un travail de longue haleine qui s'effectue. "Dès qu'il neige ou qu'il gèle, nos équipes prennent des mesures préventives et supplémentaires sur base des bulletins météo envoyés par l'IRM afin de garantir les premiers départs des trains", explique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB.

"On va donc laisser les trains en tension toute la nuit, avec l’électricité allumée pour que nos équipes puissent faire différents tests. Elles vont par exemple tester les pantographes, les baisser et relever toutes les deux heures pour éviter que les charnières ne gèlent", précise-t-elle. Des tests sont ensuite effectués toutes les deux heures pour s'assurer du bon fonctionnement du matériel.

Du chauffage garanti dans tous les trains

Le chauffage est également obligatoire afin de maintenir l’intérieur des trains à une température de 5°C. Cependant, il est impossible de prévenir toutes les pannes sur le réseau.

"L'infrastructure ferroviaire et le matériel roulant sont sensibles au froid car ils roulent à l’électricité. C’est beaucoup plus écologique que le diesel mais également plus sensible au froid", précise la porte-parole. Il est donc inapproprié de comparer la situation avec la Russie ou le Canada, des pays où les trains roulent majoritairement au diesel et sont donc plus résistants mais plus polluants.

Infrabel doit dégivrer les caténaires

Au sein du centre de contrôle, les opérateurs d'Infrabel sont eux suspendus au bulletin météo officiel qui tombe trois fois par jour, ces derniers sont ensuite distribués à la SNCB et à Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. En fonction des prévisions, Infrabel détermine quels avec vont devoir être dégivrés. "Ils dégivrent les caténaires pour les trains et l'ensemble du trafic ferroviaire via une locomotive qu'ils nous louent et qui dispose de lames-racleuses en acier pour intervenir là où c'est nécessaire", détaille Elisa Roux.

Et d’après les bulletins météo reçus, le givre peut être présent sur tout le réseau, principalement en Wallonie. Les six grandes lignes wallonnes auront alors des parcours de dégivrage bien précis.

Lors des "parcours de dégivrage", des trains spéciaux raclent donc le givre présent sur les caténaires.