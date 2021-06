Lors du dernier point sur la situation publié peu avant 9h, les risques de crue concernaient le canal Charleroi-Bruxelles, la Senne, la Dendre, la Gette, la Dyle ainsi que leurs affluents. Selon les prévisions actuelles, la hausse des niveaux devrait se poursuivre progressivement au cours des prochaines heures, précise encore l'administration. Cette dernière conseille aux riverains de rester à l'écoute des bulletins d'informations météorologiques et hydrologiques, ainsi que de suivre les indications de l'administration communale, des services de secours et de police.

Le trafic ferroviaire perturbé en plusieurs endroits en raison d'inondations

La circulation des trains est perturbée en plusieurs endroits ce mercredi matin en raison des fortes précipitations tombées pendant la nuit.

Les gares de Buizingen, Braine-le-Comte et Amay sont aux prises avec des inondations. Des retards et suppressions de train sont possibles, indique la SNCB sur son site web. Les voyageurs sont invités à consulter les horaires en temps réel et les perturbations avant leur départ.

Le trafic ferroviaire est notamment perturbé entre Bruxelles et Hal, en raison d'une inondation dans la gare de Buizingen. Les trains ne s'arrêtent exceptionnellement pas à Hal, mais les voyageurs en provenance ou à destination de Buizingen peuvent emprunter un bus de remplacement entre Lot et Hal, fait savoir la SNCB.

Entre La Louvière-Sud et Braine-Le-Comte, les trains L ne roulent pas plus loin qu'Ecaussinnes. Et entre Jurbise et Braine-Le-Comte, les trains L ne roulent pas plus loin que Soignies.

La circulation est également dérangée en gare d'Amay, en province de Liège, où des retards ou suppressions de trains ne sont pas exclus.