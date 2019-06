Entre mardi 10h00 et jeudi 16h00, le numéro 1722 a reçu 10.498 appels, indique le SPF Intérieur.

Ce numéro avait été activé mardi afin d'éviter que les numéros d'urgence ne soient submergés d'appels de personnes ne se trouvant pas en danger. Le 1722 permettait dès lors de signaler les dommages causés par les tempêtes et orages qui ont sévi cette semaine.

C'est la province du Limbourg qui a émis le plus d'appels (4.319) suivie par la province de Namur, avec 2.622 appels. La province de Liège comptabilise 428 appels, le Hainaut 291, le Brabant wallon 283 et la province du Luxembourg seulement 27. Du côté néerlandophone, le Brabant flamand a émis 1.447 appels, la province d'Anvers 512, la Flandre orientale 270 et la Flandre occidentale 223. A Bruxelles, 76 appels ont été enregistrés.