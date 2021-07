Les niveaux sont cependant à la baisse et la tendance devrait se poursuivre. Tous les niveaux des cours d'eau encore en pré-alerte de crue poursuivaient, eux, leur décrue. Dans la plupart des provinces, "les niveaux sont orientés à la baisse et la tendance va se poursuivre dans les prochaines heures", précise ainsi le service public wallon. Cela concerne notamment la Sambre, la Meuse, l'Eau d'Heure, La Lesse, la Lhomme, l'Ourthe, l'Amblève et la Vesdre.