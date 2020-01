De nouvelles réunions, plus intenses, ont eu lieu ces derniers jours entre PS et N-VA, en compagnie des informateurs, pour aborder le fond des principaux dossiers. Selon nos informations, le PS juge que ces discussions sont stériles et n'ont rien apporté de neuf.

Les quelques jours qui séparent encore les informateurs de la fin de leur mission royale (le 28 janvier) sont consacrés à des groupes de travail destinés à discuter sur le fond et en profondeur les points de convergence entre le PS et la N-VA. Selon nos informations, ces réunions se sont fortement intensifiées depuis le début de la semaine, avec notamment de nouvelles rencontres et discussions entre le PS et la N-VA et entre Paul Magnette et Bart De Wever.

(...)