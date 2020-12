Les chiffres d'épidémie de ces derniers jours n'évoluent pas positivement et stagnent: un palier a été atteint, trop rapidement par rapport aux espoirs de nos autorités. Les données Telecom prouvent par ailleurs que les Belges se déplacent de plus en plus.Alors qu'un comité de concertation doit se pencher sur l'évolution des données épidémiologiques, Geert Molenbeghs, biostatisticien de la KULeuven et membre du RAG, remet sur la table une proposition: instaurer un périmètre de déplacement maximal autorisé. Plusieurs pays, dont la France, pratiquent déjà un système similaire.

"Il n'y a rien d'autre pour (faire baisser les chiffres) que de penser à des règles plus strictes", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws.

"Peut-être devrions-nous introduire une restriction sur les voyages, les gens doivent rester dans un certain périmètre autour de leur maison", ajoute Geert Molenberghs dans le quotidien flamand. "Cela ne doit pas durer des mois, mais cela peut déjà faire une différence. Garder les gens au même endroit signifie que les foyers épidémiques peuvent être localisés. Ainsi, le virus est moins susceptible de se propager à travers le pays. L'Irlande et la France l'ont déjà fait avec succès. L'Italie le fait maintenant également."

Une proposition similaire figurait déjà dans un rapport remis par la Celeval avant le comité de concertation de la fin octobre dernier, avec des périmètres de 5 à 10 km ou de 20 à 30 km. Mais les différents ministres autour de la table n'avaient pas retenu cette option, qui avait d'ailleurs été rapidement écartée.

La proposition a-t-elle cette fois une chance de voir le jour ? On en est loin. Selon plusieurs sources au sein du comité de concertation, la piste n'est pour l'instant pas évoquée et ne figure pas encore à proprement parler sur la table.

"Cela a toujours été recalé jusqu’ici car c'est logistiquement complexe et peu réaliste au vu de la superficie de notre territoire. 10km à Bruxelles, c’est un monde de différence comparé à 10 km en province du Luxembourg", pointe une source fédérale. "On réglerait le problème en mettant trois périmètres d’application en Belgique, soit un par région. Mais ça deviendra, du coup, inexplicable".

"Ce sont des propositions très difficiles à mettre en oeuvre en Belgique, et peu praticables par la police. C'est pour cela que cela n'avait pas été retenu par le politique en octobre. A ma connaissance, elle n'est pas sur la table du politique actuellement", abonde Yves Van Laethem, porte-parole Interfédéral Covid 19.