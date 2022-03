La Belgique suit ainsi l'initiative du Royaume-Uni. La démarche doit contribuer à accélérer la procédure de la CPIelle-même et permettra à la Cour de La Haye de "procéder immédiatement à une enquête indépendante et objective". "La semaine dernière, plusieurs informations ont fait état d'attaques contre des citoyens et de l'utilisation d'armes à sous-munitions. Le gouvernement belge rappelle que même les guerres ont leurs lois. En période de conflits armés aussi, toutes les parties sont tenues au respect du droit humanitaire international", indiquent dans un communiqué le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Lundi, le procureur de la Cour pénale internationale a fait savoir qu'il existait une base raisonnable pour procéder à l'ouverture d'une enquête sur des présumés crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis ces dernières années en Ukraine et qu'il avait l'intention d'également inclure les nouvelles allégations de crimes dans cette enquête.

La Russie a entamé jeudi dernier une offensive militaire en Ukraine.