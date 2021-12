Marie Rigot et Jonas Legge

Marie Rigot et Jonas Legge

Marie Rigot et Jonas Legge

Marchandage politique", "incompréhension totale"… Les mots tenus par les partis de la Vivaldi étaient forts, ce jeudi 23 décembre, en séance plénière à la Chambre à l’égard des dernières décisions du Comité de concertation.

Le débat houleux sur les mesures pourtant validées par les vice-Premiers de ces mêmes formations politiques était à l’image de cette année politique mouvementée. En effet, outre la crise sanitaire qui n’a cessé de mettre à l’épreuve nos responsables politiques, d’autres dossiers, comme le nucléaire, sont venus mettre de l’huile sur le feu de la Vivaldi et des différents gouvernements du pays. Au point d’avoir assisté plus d’une fois à de véritables joutes verbales entre partenaires de majorités… Alors que faut-il retenir de ces douze mois agités ? Quelles personnalités politiques ont réussi à tirer leur épingle du jeu ? Le journaliste de la VRT, Ivan De Vadder, l’un des observateurs politiques les plus avisés, se livre à une rétrospective de l’année 2021 dans le cadre de L’Invité du samedi de LaLibre.be.