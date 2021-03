Lors d’un divorce ou d’un placement dans un service d’aide à la jeunesse, il arrive que les enfants d’une même famille doivent grandir séparément, par exemple en raison d’un manque d’espace dans les institutions ou dans les familles d’accueil. Ou encore parce que de nombreux parents qui se séparent s’arrangent entre eux pour se répartir les enfants.

Une proposition de loi portée par DéFI vise à modifier le Code civil pour que les frères et sœurs aient le droit de grandir ensemble. Concrètement, à partir de 12 ans, un ado pourrait faire un appel à un avocat pour faire valoir ce droit.

"Si à l’époque, ce droit avait été d’application, oui, j’aurais été tenté de l’activer", témoigne la Liégeoise Lindsay, 26 ans, qui a connu deux séparations.

La jeune femme est l’aînée d’une fratrie de six enfants, dont trois garçons. La maman est commune. Lindsay, Dylan (23 ans) et Amory (21 ans) n’ont pas le même père que Morgan (13 ans), Alison (12 ans) et Ashley (10 ans).

Il y a 18 ans, la maison familiale est déclarée insalubre. Lindsay et Dylan sont placés par le Service de la protection de la jeunesse (SPJ) en foyer d’urgence mais pas Amory qui reste avec les parents : "Être placés dans un centre avec des dortoirs hébergeant chacun 25 enfants est déjà un traumatisme. Ne plus avoir de contact avec son petit frère de 3 ans en est un autre. J’en pleurais. Heureusement, il y avait deux places directement libres dans ce foyer, ce qui est rare, de sorte que Dylan et moi avons pu rester ensemble. On se serrait les coudes, on se remontait le moral."

(...)